Pegasus'un yeni uçuş rotası Ağrı Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Ağrı uçuşlarını başlatıyor.

Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Ağrı uçuşlarını başlatıyor.

Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, İzmir-Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçen'den de Ağrı'ya uçuşlarını başlatıyor. Sabiha Gökçen'den Ağrı'ya düzenlenecek seferlerin ilki 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Pegasus'un Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 07: 30'da; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 10: 30'da düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA