Pegasus'un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü'l-Hayme
Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, İstanbul ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir araya getiren yedi emirlikten biri olan Resü'l-Hayme'yi birbirine bağlıyor.
Pegasus'un Dubai, Abu Dhabi ve Şarjah'tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4. uçuş noktası olan Resü'l-Hayme seferleri 30 Ekim 2019'dan itibaren gerçekleşecek. Pegasus'un Resü'l-Hayme uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Resü'l-Hayme Uluslararası Havalimanı'na Çarşamba ve Cumartesi günleri 21:50'de; Resü'l-Hayme Uluslararası Havalimanı'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise Perşembe ve Pazar günleri 04:05'te düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 69,99 USD'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Basra Körfezi'nin kuzey ucunda yer alan Resü'l-Hayme, adını sahil şeridi boyunca uzanan o bölgeye özgü yapılardan alıyor. Ülkedeki en verimli topraklara sahip olan bu emirlikte deniz, dağ ve çöl ortamları bulunuyor.
Kaynak: Bültenler
Lotus'un 2 bin beygirlik otomobili Evija'nın tanıtımı yapıldı! 130 adet üretilecek aracın fiyatı 12 milyon TL'nin üzerinde
Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi
Son Dakika Haberleri