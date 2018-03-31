Pegasus'un Son Gözdesi 'İrem Asya' Hamburg'tan Kalktı

ALMANYA'nın Hamburg şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus'un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 17'nci ve Pegasus filosunun 76'ncı uçağı oldu.

5,7 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç filosuna sahip olan Pegasus'un filosunda 46'sı Boeing B737-800, 1'i Boeing B737-400, 12'si Airbus A320ceo ve 17'si Airbus A320neo olmak üzere toplam 76 adet uçak bulunuyor.