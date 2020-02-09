Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı
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Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklamaları sonrasında işten atılan eski Pegasus Hava Yolları pilotu Bahadır Altan, İstanbul'un havalimanı gündemini euronews'e yorumladı.

09.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:42

Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklamaları sonrasında işten atılan eski pilotu Bahadır Altan, İstanbul'un havalimanı gündemini euronews'e yorumladı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı
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