Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı
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Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği ve yüzden fazla kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklamaları sonrasında işten atılan eski Pegasus Hava Yolları pilotu Bahadır Altan, İstanbul'un havalimanı gündemini euronews'e yorumladı.

08.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:44
Pegasus'un işten çıkardığı eğitmen pilot Altan: Atatürk Havalimanı yanlışı örtmek için kapatıldı

'un 'de pistten çıkan uçağıyla ilgili medyada çıkan yorumları sonrası işine son verdiği eğitmen Bahadır Altan 'e konuştu.


Bahadır Altan, yaşanan kazanın sebeplerinden biri olarak, Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasını görüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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