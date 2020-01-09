Pegasus'un İran ve Irak seferleri yeniden başlıyor
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Pegasus'un İran ve Irak seferleri yeniden başlıyor

PEGASUS Havayolları, dün güvenlik gerekçesiyle askıya aldığı İran ve Irak uçuşlarına bu akşam itibariyle yeniden başlıyor.

09.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:07
Pegasus'un İran ve Irak seferleri yeniden başlıyor
PEGASUS Havayolları, dün güvenlik gerekçesiyle askıya aldığı ve uçuşlarına bu akşam itibariyle yeniden başlıyor.

Pegasus Havayollları, THY ile birlikte dün İran ve Irak uçuşlarını durdurma kararı aldı. Güvenlik gerekçesiyle askıya alınan uçuşlarda, Pegasus Havayoları, THY gibi İran ve Irak hava sahasını kullanmamıştı. Bu kararın kalkmasıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Pegasus ilk uçuşu 17.45'te Bağdat'a, THY ise ilk uçuşu 21.05'de Tahran'a yapacak. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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