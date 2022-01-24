Pegasus uçuşları iptal mi? İstanbul'da uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus iptal olan uçuşlar

Olumsuz hava koşulları ulaşımı da etkiledi. Son dakika merak edilen başlıklar arasında "Uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY uçuşları iptal mi olacak? Yurt dışı uçuşlar mi?" Sorusu yer alıyor. Birçok vatandaş uçuş yolculuğunun, uçuş seyahatlerinin iptal olup olmadığını araştırıyor. Bayram için bilet alanlar uçuşların iptal olup olmadığını sorguluyor. Peki ama uçak yolculuğu yapacak kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak mı?

Pegasus uçuşları iptal mi? İstanbul'da uçuşlar iptal mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. İstanbul'da etkisini devam ettiren kar yağışlarının meydana getirdiği olumsuz hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkışlar saat 18.00'e kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00'da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.

PEGASUS UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Pegasus iptal olan seferler hakkında açıklama yaptı

"Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz."

İptal olan seferleri görmek için buraya tıklayınız.

İNİŞ VE KALKIŞLAR DURDURULDU

Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi. Yağışlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm iniş ve kalkışlar saat 18.00'e kadar durduruldu. Yetkililerin saat 16.00'da yağış durumunu dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi.

THY BAZI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle harekete geçen THY, önlem amacıyla bugün planlanan bazı seferlerini icra etmedi. Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 52, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı 31 sefer iptal edildi.Havalimanına iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi. Şu ana kadar kentteki 2 havalimanından planlı yapılan iptaller dışında seferlerde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

YOLCULARA UYARI YAPILDI

THY, resmi Twitter adresinden yaptığı duyuruda "Değerli yolcularımız, İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimizi etkilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

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