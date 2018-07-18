Pegasus Uçağının Kalkışta Lastiği Patladı

Bahreyn seferini yapan tarifeli uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışı sırasında lastiği patladı. Lastiği patlayan uçak Ankara Esenboğa havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Pegasus Hava Yollarının PC 824 sefer sayılı Airbus 320 tipi uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 22.00'de Bahreyn'e gitmek için kalkış yaptığı sırada lastiği patladı. Uçağın, lastiğinin patlamasının ardından Pegasus Hava Yolları uçağının pilotu, Hava Trafik Kontrol Kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak Ankara Esenboğa havalimanı'na inmek istediğini söyledi. İniş izninin verilmesinin ardından, Pegasus Hava Yolları uçağı, havada tur atarak yakıtını azalttı. Yakıtını azaltan uçak, 01.00 sıralarında Esenboğa havalimanı'na iniş yaptı.

Pegasus Hava Yolları uçağının Esenboğa havalimanı'na inişinin ardından, uçak bakıma alınırken, yolcular başka bir uçak ile Bahreyn'e gönderildi. - İSTANBUL