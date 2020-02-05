Pegasus'tan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama
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Pegasus'tan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama yapıldı.

05.02.2020 20:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:25
Pegasus'tan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama

Havalimanı'ndan uçağın pistten çıkması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, " Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." denildi. 


Kaynak: DHA
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