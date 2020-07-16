Pegasus'tan Sabiha Gökçen-Ağrı hattı Pegasus, İzmir-Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçen'den de Ağrı'ya uçuşlarını başlatıyor.

Pegasus, İzmir-Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçen'den de Ağrı'ya uçuşlarını başlatıyor.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen'den Ağrı'ya düzenlenecek seferlerin ilki 20 Temmuz'da gerçekleşecek.

Pegasus'un Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 07: 30'da, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 10: 30'da düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kaynak: AA