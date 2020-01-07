Pegasus'tan pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama
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Pegasus'tan pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama

PEGASUS Havayolları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı.

07.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:58
Pegasus'tan pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama

PEGASUS Havayolları Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma ulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.


Kaynak: DHA
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