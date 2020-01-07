PEGASUS'TAN PİSTTEN ÇIKAN UÇAK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

07.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:57

PEGASUS Havayolları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma ulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.

Kaynak: DHA