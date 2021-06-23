Pegasus'tan İGA'ya teşekkür mektubu
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Pegasus'tan İGA'ya teşekkür mektubu

Pegasus'tan İGA'ya teşekkür mektubu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pegasus Hava Yolları, geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklarına verilen hizmet için İGA'ya teşekkür mektubu gönderdi.

Pegasus Hava Yolları, geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklarına verilen hizmet için İGA'ya teşekkür mektubu gönderdi.

Geçtiğimiz 16 Haziran'da Marmara bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İstanbul'daki hava ulaşımında akşamalar yaşanmıştı. Bu nedenle olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bir çok uçak İstanbul Havalimanı'na divert yönlendirme) etmişti. 23 uçağı İstanbul Havalimanı'na divert eden Pegasus Hava Yolları, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'ya teşekkür mektubu gönderdi.

"Herkese örnek olacak bu güzel dayanışmanın devamını dileriz"

Pegasus Hava Yolları CEO'u Mehmet Tevfik Nane imzalı mektupta, "İGA'da yaşanan yoğunluk sebebiyle sorumluluk alanı olmamasına rağmen İGA İstanbul Havalimanı yönetimi desteğini her alanda hissettirmiş ve operasyonun aksaklık yaşamadan atlatılması için elinden geleni yapmıştır. Bu vesileyle İGA İstanbul Havalimanı'nda desteğini ve ilgisini esirgemeyen başta AOCC Direktörü Sayın Fatih Mere ve tüm personeline, kurumlararası birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşatmaları vesilesiyle teşekkür ederiz. Herkese örnek olacak bu güzel dayanışmanın devamını dileriz" değerlendirmesinde bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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