Pegasus'tan İsrail'e uçuşlar için açıklama: 7 Şubat'a kadar durduruldu
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Pegasus'tan İsrail'e uçuşlar için açıklama: 7 Şubat'a kadar durduruldu

02.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:19
Pegasus'tan İsrail'e uçuşlar için açıklama: 7 Şubat'a kadar durduruldu

PEGASUS Havayolları İsrail resmi otoritelerinin aldığı uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararının ardından İsrail'e uçuşların karşılıklı olarak 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

PEGASUS Havayolları İsrail resmi otoritelerinin aldığı uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararının ardından İsrail'e uçuşların karşılıklı olarak 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Pegasus Havayolları İsrail ile yapılacak karşılıklı seferlerinin 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulduğunu duyurdu.

Resmi İnternet sitesinden uçuşlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail resmi otoritelerinin koronavirüs önlemleri kapsamında uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararı gereğince, Türkiye-İsrail arası yapılacak karşılıklı seferlerimiz 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Bilet işlemlerinizi flypgs.com web sitemiz ve Pegasus Çağrı Merkezi üzerinden yapabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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