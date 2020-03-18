Pegasus'tan Çanakkale Zaferi paylaşımı
Pegasus Hava Yolları, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından özel paylaşım yaptı.
18.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:16
Pegasus Hava Yolları, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından özel paylaşım yaptı. Çanakkale Şehitlik abidesinin olduğu paylaşımda, "Bağımsızlığımızın altın anahtarı Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılında şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA