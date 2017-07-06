Pegasus'tan Akıllı Uçuş Paketi Business Flex

Pegasus Hava Yolları, Business Flex uçuş paketiyle misafirlerine ekstra konforlu ve esnek bir seyahat sunuyor.



Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, herkese göre bir uçuş paketi sunarak uçmayı kolay ve avantajlı hale getiren şirketin, Business Flex uçuş paketiyle misafirlerine ekstra konforlu ve esnek bir seyahat sunduğu bildirildi.



Business Flex'i tercih eden Pegasus misafirleri, cezasız bilet değiştirme ve bilet iptal hakkı, yurt içi uçuşlarda 15 kilogram, yurt dışı uçuşlarda 20 kilogram bagaj hakkı, 12 kilogram kabin bagajı ve koltuk seçme (ekstra diz mesafesi dahil) gibi seyahat deneyimini kolaylaştıran ek hizmetlerin tümüne yüzde 50'ye varan indirimle sahip oluyor.



Pegasus Hava Yolları, ihtiyaçlara, uçuş alışkanlıklarına ve farklı fiyat seçeneklerine göre oluşturduğu 4 akıllı uçuş paketiyle, misafirlerinin ihtiyaçları kadarını ödeyerek konforlu ve esnek bir seyahat yaşamalarına olanak sağlıyor.