Pegasus'tan açıklama: 6-7 Haziran uçuşları planlandığı gibi yapılacak
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Pegasus'tan açıklama: 6-7 Haziran uçuşları planlandığı gibi yapılacak

Pegasus Havayolları, 6-7 Haziran tarihleri için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince, uçuşların planlanan şekilde yapılacağını açıkladı.

Pegasus'tan açıklama: 6-7 Haziran uçuşları planlandığı gibi yapılacak
05.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:43

Pegasus Havayolları, 6-7 Haziran tarihleri için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması iptal edilince, uçuşların planlanan şekilde yapılacağını açıkladı.

Pegasus Havayolları, 6-7 Haziran tarihlerinde uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pegasus paylaşımında, "6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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