Pegasus'tan 9 Euro+ vergilerle dış hat bilet kampanyası

Pegasus Hava Yolları, 2021 İlkbahar-Yaz sezonunda bazı dış hat uçuşları için bilet kampanyası başlattı.

Pegasus Hava Yolları, 2021 İlkbahar-Yaz sezonunda bazı dış hat uçuşları için bilet kampanyası başlattı. Pegasus kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Açılışa özel 28 Mart- 30 Ekim 2021 tarihleri arasında yurt dışı uçuşlarda tam 200 bin koltuk sadece 9 Euro + vergilerle! 22 Ekim'e kadar biletinizi alın, siz de kampanyadan faydalanın" bilgisini verdi.

Pegasus Hava Yolları satış tarihi olarak 16-22 Ekim 2020 olarak duyurduğu kampanyanın uçuş tarihini ise 28 Mart – 30 Ekim 2021 olarak belirtti. Kampanyanın toplam 200 bin koltuk için geçerli olduğuna dikkat çeken Pegasus, bilet ücretinin ise 9 Euro + vergiler (Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.) bilgisini paylaştı. Ücret duyurusunda, ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedinin sayı ile sınırlı olduğu ve toplam 200 bin koltuğun tükendiği anda ücretlerin değişeceği ve bu ücret duyurusuna tabi olarak hiçbir hak talebinde bulunamayacağı da kaydedildi.

Pegasus Hava Yolları kampanya ile ilgili yaptığı duyuruda, "Ücret duyurusu sadece www.flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir. Ücret duyurusu direkt uçuşlar için geçerlidir. Aktarmalı uçuşlar için geçerli değildir. Ücret duyurusu yurt dışı uçuşlarda Süper Eko paket ücreti için geçerlidir. Yurt dışında Süper Eko dışındaki paketler için o paketin ücreti geçerlidir. Bilet fiyatı üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecektir. Bu kampanyadan alacağınız biletlerde cezasız değişiklik hakkından faydalanabilirsiniz. Bu haktan faydalanırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2020 23: 59 tarihine kadar yapılacak tüm değişikliklerde yalnızca iki bilet arasındaki ücret farkını ödeyerek (Eğer değişiklik yapılan uçuşun her şey dahil toplam Taşıma Ücreti, ilk uçuşun her şey dahil toplam Taşıma Ücretinden yüksek ise) biletinizi değiştirebilir ya da cezasız açığa alabilirsiniz.

31 Aralık 2020 23: 59'tan sonra, Yolcuların yalnızca bir defa ücretsiz değişiklik ve açığa alma hakkı mevcut olup, 2. ve daha sonraki değişikliklerde ve açığa alma işlemlerinde web sayfamızda belirtilen işlem bedelleri uygulanacaktır."

Aşağıdaki hatlarda gidiş ve dönüş olarak toplam 200 bin koltukta kampanyanın geçerli olduğu duyuruldu

ÜCRET DUYURUSU DAHİLİNDEKİ HATLAR

Adana-Düsseldorf-Adana

Adana-Köln-AdanaAnkara-Düsseldorf-AnkaraAnkara-Frankfurt-Ankara Ankara-Kiev-AnkaraAnkara-Köln-AnkaraAnkara-Stuttgart-AnkaraAnkara-Viyana-Ankara Antalya-Krasnodar-AntalyaAntalya-Londra-AntalyaAntalya-Tel Aviv-AntalyaDalaman-Tel Aviv-DalamanGaziantep-Düsseldorf-Gaziantepİstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam-İstanbulSabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Atina-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Barselona-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Belgrad-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Bolonya-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Düsseldorf-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Grozni-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Hanover-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Hurgada-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Kharkiv-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Krasnodar-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Londra-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Lviv-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Manchester-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Milano-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Mineralnye Vody-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Münih-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Paris-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Stokholm-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Şarm El Şeyh-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Tel Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Tirana-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçenİstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Zaporijya-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçenİzmir-Basel-İzmirİzmir-Düsseldorf-İzmir İzmir-Kiev-İzmir İzmir-Köln-İzmir İzmir-Londra-İzmirİzmir-Stuttgart-İzmir İzmir-Viyana-İzmirKayseri-Amsterdam-KayseriKayseri-Düsseldorf-KayseriKayseri-Köln-Kayseri Kayseri-Rotterdam-KayseriKayseri-Stuttgart-Kayseri Kayseri-Viyana-KayseriKonya-Amsterdam-Konya Konya-Kopenhag-Konya

Trabzon-Düsseldorf-Trabzon

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı