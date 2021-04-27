Pegasus'tan 27 Nisan'dan önce alınan ve 17 Mayıs'a kadar olan yurt içi biletler için değişiklik hakkı
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Pegasus'tan 27 Nisan'dan önce alınan ve 17 Mayıs'a kadar olan yurt içi biletler için değişiklik hakkı

Pegasus'tan 27 Nisan'dan önce alınan ve 17 Mayıs'a kadar olan yurt içi biletler için değişiklik hakkı
Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Pegasus Hava Yolları, 27 Nisan'dan önce alınan ve 17 Mayıs'a kadar olan tüm yurt içi biletler için yolcularına cezasız değişiklik, açığa alma ve ücretsiz iptal hakkı sunuyor.

Pegasus Hava Yolları, 27 Nisan'dan önce alınan ve 17 Mayıs'a kadar olan tüm yurt içi biletler için yolcularına cezasız değişiklik, açığa alma ve ücretsiz iptal hakkı sunuyor.

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın uygulanacağı ve zorunlu haller haricinde seyahatlerde kısıtlama uygulanacak 29 Nisan-17 Mayıs'ta, seyahat izin belgesi ve HES kodu ibraz etmeyen yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek.

Kısıtlama süresince seyahat etmek isteyen yolcuların, İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru sistemi üzerinden veya 199'u arayarak seyahat izin belgesi alması ve beraberinde HES kodunu ibraz etmesi gerekiyor.

Pegasus Hava Yolları, 27 Nisan'dan önce alınan ve 17 Mayıs'a kadar olan tüm yurt içi biletler için yolcularına cezasız değişiklik, açığa alma ve ücretsiz iptal hakkı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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