Pegasus'tan 18 yaş altı yolcular için açıklama
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Pegasus'tan 18 yaş altı yolcular için açıklama

Pegasus Havayolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 18 yaş altı yolcuların sadece vasisiyle birlikte seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Pegasus'tan 18 yaş altı yolcular için açıklama
10.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:00

Pegasus Havayolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan  18 yaş altı yolcuların sadece vasisiyle birlikte seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Pegasus Havayolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı yolcular için alınan kararın kaldırıldığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Pegasus Havayolları, "Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına da gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir." açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA

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