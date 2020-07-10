Pegasus'tan 18 yaş altı yolcular için açıklama Pegasus Havayolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 18 yaş altı yolcuların sadece vasisiyle birlikte seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Pegasus Havayolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 18 yaş altı yolcuların sadece vasisiyle birlikte seyahat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Pegasus Havayolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı yolcular için alınan kararın kaldırıldığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Pegasus Havayolları, "Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına da gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA