Pegasus, Sabiha Gökçen-Ağrı seferlerine başlıyor Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Ağrı uçuşlarını başlattığını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Ağrı uçuşlarını başlattığını duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri saat 07: 30'da; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 10: 30'da düzenlenecek

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen- Ağrı uçuşlarının başlayacağını açıkladı. İzmir-Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçen'den de Ağrı'ya uçuşlarını başlatmaya hazırlanan havayolu şirketi, Sabiha Gökçen'den Ağrı'ya düzenlenecek seferlerin ilki 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri saat 07: 30'da; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 10: 30'da düzenlenecek. Yeni hattın biletlerinin de 299,99 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA