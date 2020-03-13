Pegasus raporu: Yıldırım çarptı, pilotlar panikledi, kule talimatları anlaşılmadı, geç fren yapıldı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkıp kaza yapan Pegasus uçağındaki Hollandalı yardımcı pilotun Türkçe bilmediği için kule ile irtibatında anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle geç fren yaptığı ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkıp kaza yapan Pegasus uçağındaki Hollandalı yardımcı pilotun Türkçe bilmediği için kule ile irtibatında anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle geç fren yaptığı ortaya çıktı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'in raporla ilgili bilgilere yer verdiği haberine göre kazada 6 saniye geç fren yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com