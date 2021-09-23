Pegasus firması ile gideceği yereulaşmak isteyen yolcular, PCR test hakkında araştırma yapmaya başladı. Pegasus'uncovid önlemleri merak konusu olurken Pegasus PCR testi istiyor mu, araştırıldı.

PEGASUS PCR TESTİ İSTİYOR MU?

Pegasus firması uçuş güvenliği açısından alınan önlemleri yayınladığı bildiri ile yolcularına açıkladı. İşte detaylar: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YURT İÇİ SEYAHATLERDE UYGULANACAK AŞI/PCR TEST GEREKLİLİĞİ

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgeye istinaden yurt içi uçuşlarımızda aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan tüm misafirlerimiz (bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini gerçekleştirebilmektedir.

Aşısız olan tüm misafirlerimizin 6 Eylül tarihi itibarıyla seyahatlerinden önce en fazla 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerekmektedir. Hastalığı geçirmemiş, aşısı bulunmayan ve negatif PCR testi sunmayan misafirlerimiz uçuşa kabul edilmeyecektir.

T.C. Vatandaşları için aşı, hastalık ve PCR test durumuna ilişkin bilgiler HES uygulaması üzerinden takip edileceği için, seyahat öncesi misafirlerimizin HES uygulamasında yer alan "HES Kod Ayarları" bölümüne giriş yaparak, bilgi paylaşımına izin vermiş olmaları gerekmektedir. Yabancı ülke vatandaşlarının aşı, hastalık ve PCR test durumuna ilişkin bilgilerini ayrıca ibraz etmeleri gerekmektedir.

Uygulama Detayları:

1. Uygulama T.C. Vatandaşı ya da yabancı ülke vatandaşı farketmeksizin tüm misafirlerimiz için geçerlidir.

2. Uygulama sadece iç hat uçuşlarını kapsamaktadır. Yurt dışından gelen veya yurt dışına devam edecek olan bağlantılı iç hat uçuşu olan tüm yolcular (T.C. Vatandaşları da dahil) uygulamadan muaf tutulmuştur.

3. 18 Yaş altı (18 yaşından gün almamış) çocuk yolcular uygulamadan muaf tutulmuştur. (18 yaşını doldurmuş yani reşit olan olan yolcular AŞI veya BAĞIŞIKLIK şartını sağlamıyorsa, PCR testi sunmalıdır.)

4. AŞI: Uçuştan en az 14 gün önce düzenlenmiş 2 doz Covid-19 Aşı sertifikasına ( Johnson& Johnson için tek doz ) sahip olunması gerekmektedir.

Yurt dışında aşı olan kişilerin aşılamaları kabul edilecektir. İkili anlaşma kapsamında kabul edilen veya DSÖ Sertifikasyon kapsamında olan aşılar geçerli olup uygulanan ülkelerdeki aşı şemasında yer alan doz sayısına göre değerlendirilecektir.

Ülkemiz vatandaşı olan ve yurt dışında aşı yaptıran kişilerin aşı kayıtları HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi) Vaka Takip Modülü'ne kayıt edilmesi durumunda HES uygulamasında gösterilebilecektir.

5. BAĞIŞIKLIK: En fazla 6 ay önce düzenlenmiş (180 gün olarak kontrol edilir) Covid-19 PCR test sonucu "POZİTİF" olan veya son 6 ay içerisinde düzenlenmiş "İyileşme sertifikası" sahibi olanlar yolcular hastalığı geçirmiş olarak kabul edilmektedir. Yolcunun hastalık sonrası karantinası bitmiş ve HES kodu risksiz statüsüne geçmiş olmalıdır.

6. BAĞIŞIKLIK+AŞI: Süreye bakılmaksızın hastalığı geçirmiş ve uçuştan en az 14 gün önce düzenlenmiş tek doz Covid-19 Aşı sertifikasına sahip olunması gerekmektedir.

7. 4., 5. ve 6. Maddelerde açıklanan AŞI veya BAĞIŞIKLIK şartlarından herhangi birini sağlayamayan yolculardan, Negatif PCR testi talep edilmektedir.

8. Tüm misafirlerimiz için PCR testi, uçuşun kalkış saatinden önceki son 48 saat içerisinde numunenin verilmiş olması gerekmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

9. Sadece PCR testi kabul edilmektedir, antijen veya hızlı testler gibi alternatif testler kabul edilmemektedir.

10. Negatif PCR test sonucunun E-Nabız sistemine yansımış olmasının, yolcularımız tarafından uçuş öncesinde kontrol edilmesi ve test yaptırdıkları sağlık kuruluşundan E-Nabız sistemine kaydedilmesini talep etmeleri ve ek olarak fiziki çıktı şeklinde yanlarında test sonuçlarını bulundurmaları tavsiye edilmektedir.

11. Sağlık otoriteleri tarafından aşı olması uygun görülmeyen tüm misafirler PCR testi uygulamasına tabidirler.

12. Yurt dışında aşı olan ve aşı bilgileri henüz Sağlık Bakanlığı sistemlerine yansımamış olan misafirlerimiz aşı sertifikalarını göstererek uçuşa katılabilirler. Health Pass uygulaması üzerinden QR okutarak aşı sertifikası kontrol edilecektir.

13. Yurt içinden alınmış PCR test sonuçları HES uygulamasına aktarılmamış ise yolcunun elindeki test sonuçları kabul edilmeyecektir.

14. PCR testi yurt dışında yaptırmış olanlar içinse manuel kontrol yapılacaktır. Yabancı misafirlerin aşı, bağışıklık, test sonuçları fiziki çıktı ya da ekran görüntüsü olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.

15. 12., 13. ve 14. Maddelerde yer alan istisnalar dışında uçuşa kabul sırasında yapılacak HES uygulamasından yapılan sorgu sonucu dikkate alınıp, onay verilmeyen yolcular manuel evrak kontrolüyle uçuşa kabul edilmeyecektir.

16. HES uygulamasına aktarımı yapılamayan yurt dışı PCR test sonucu ve aşı sertifikaları için Latin alfabesi ile düzenlenmiş olma şartı aranacaktır.

17. AŞI, BAĞIŞIKLIK ve TEST bilgilerinin HES uygulaması entegrasyonu sayesinde tarafımıza ulaşması için yolcunun HES Uygulaması > HES Kod Ayarları bölümüne giderek Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu bilgilerinin görüntülenmesine izin vermesi gerekmektedir. Bu izinlerin kapalı olma

İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021

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