Pegasus'la bir enstrümanı taşımak 30 Eylül'e kadar ücretsiz
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Pegasus'la bir enstrümanı taşımak 30 Eylül'e kadar ücretsiz

Pegasus'la bir enstrümanı taşımak 30 Eylül'e kadar ücretsiz
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Pegasus Hava Yolları, pandemi döneminde olumsuz etkilenen meslek grubundan olan müzisyenlere özel kampanya başlatarak, yolculardan iç hat uçuşlarında 50 lira, dış hat uçuşlarında 45 dolar olan müzik aleti taşıma ücreti alınmayacağını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, pandemi döneminde olumsuz etkilenen meslek grubundan olan müzisyenlere özel kampanya başlatarak, yolculardan iç hat uçuşlarında 50 lira, dış hat uçuşlarında 45 dolar olan müzik aleti taşıma ücreti alınmayacağını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Müzik aşkı tarifsiz, Pegasus'la enstrümanını taşıman 30 Eylül'e kadar ücretsiz. Yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlarda enstrümanını ücretsiz taşıyabilirsin. Kampanya kapsamında 30 Eylül (dahil) tarihine kadar İç Hatlarda 50 lira, dış hatlarda 45 dolar olan müzik ekipmanı taşıma bedeli alınmayacaktır. Müzik aleti taşıyacak yolcularımızın bu eşyaya ilişkin taşıma taleplerini Pegasus çağrı merkezi, Pegasus acenteleri veya havalimanı uçuşa kayıt (check-in) bankosunda uçuşlarına ekletmeleri zorunludur."

Açıklamada kabine kabul edilecek olan maksimum eşya sayısının bir adet olduğu, 1 adet üzeri müzik aletlerinin uçak altına verilmesinin gerektiği belirtildi.

Kabin içinde taşımaya uygun olmayan enstrümanların ise özel kutusunda veya uygun bir şekilde paketlenmiş halde uçağın bagaj bölümünde taşınmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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