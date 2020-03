Pegasus koronavirüs önlemlerini duyurdu Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, son dönemde dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden koronavirüse (COVID-19) karşı alınan önlemler kapsamında açıklama yaptı.

Pegasus olarak misafirlerinin ve çalışanlarının güvenliği ve sağlığının kendileri için her zaman, her koşulda, her şeyden önce geldiğinin belirten Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, şirketin tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (COVID-19) karşı aldığı önlemleri yazılı açıklamayla duyurdu. Sürecin başından bu yana ulusal ve uluslararası otoritelerle iletişim halinde bulunarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Nane, şunları aktardı:

"Sağlık Bakanlığımız bu süreci büyük bir titizlik ve hassasiyetle yönetiyor. Biz de her gün binlerce misafirimizi taşımanın verdiği sorumlulukla hareket ediyor, üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Uçaklarımızı sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabii tutuyoruz. Kemer, baş üstü dolabı, katlanır masa gibi temasın sık olduğu yüzeyleri titizlikle dezenfekte ediyoruz. Birebir baş bölgesiyle temas eden koltuk başlıklarını her temizlikte değiştiriyoruz. Uçaklarımızda HEPA tipi denilen yüksek verimliliğe sahip filtreler kullanılıyor. Uçaktaki tüm havayı ortalama her üç dakikada bir filtre eden bu filtreler, ebatları itibarıyla virüsleri tutabilecek verimlilikte ve periyodik olarak değiştiriliyor."

İran, İtalya ve Irak'a yapılan tüm uçuşları durduklarını vurgulayan Nane, şöyle devam etti:

"Dış hatlardan gelen uçuşlarda kabin ekiplerimiz tarafından misafirlerimize Halk Sağlığı Yolcu Tanıtım formları dağıtılıyor ve formların misafirler tarafından doldurulması sağlanıyor. Doldurulan formlar uçağın inişini takiben ilgili birimlere iletiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde, bu uçuşlarda seyahat etmiş misafirlere olası bir durumda daha kolay ulaşılması sağlanıyor.

Ayrıca uçaklarda kabin ekiplerimiz ve misafirlerimiz için koruyucu maskeleri de hazır bulunduruyoruz. Uçağa yolcu alımı esnasında ya da uçuş sırasında hastalık belirtisi gösteren bir misafir olması halinde kabin ekiplerimizin izleyecekleri adımlar da netlikle belirlendi. Tüm ekiplerimiz alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken prosedürler hakkında derinlemesine bilgilendirildi ve süreci büyük bir hassasiyet, profesyonellik ve hakimiyetle yönetiyorlar. Alınan tüm bu önlemler, siz değerli misafirlerimizin seyahatleri sırasında endişelerinin giderilmesi ve virüsün olası yayılımının önlenmesi için..."

