Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı
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Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı

07.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:40
Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı

Pegasus Havayolları, uçaklarında kabin bagajı uygulamasının yeniden başladığını duyurdu.

Pegasus Havayolları, uçaklarında kabin bagajı uygulamasının yeniden başladığını duyurdu.

Pegasus Havayolları'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yeni kabin bagajı güncellemem geldi! Artık tüm seyahatlerinde uçak içine kilo sınırına takılmadan sadece 1 adet 55x40x20 cm ebatlarında olan kabin bagajını alabilirsin. Check-in bagaj hakkın ise yurt içinde 15 kg olacak şekilde aynen devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Şirketin uçaklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yolcuların uçağa kabin bagajları almasına bir süredir izin verilmiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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