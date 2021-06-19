Pegasus, İzmir ve Alanya'dan Bakü seferlerine başlıyor

Pegasus Hava Yolları, bugün itibarıyla Alanya'dan, 3 Temmuz itibarıyla da İzmir'den Bakü uçuşlarına başlıyor.

Pegasus Hava Yolları, bugün itibarıyla Alanya'dan, 3 Temmuz itibarıyla da İzmir'den Bakü uçuşlarına başlıyor.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, pandemiyle mücadele kapsamında aşılamanın artması ve vaka sayısının azalmasıyla yeni uçak seferleri açıklanmaya başlandığı, Pegasus Hava Yolları'nın Alanya ve İzmir'den Bakü uçuşlarına başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, bugün başlayacak Alanya-Bakü seferlerinin biletlerinin 69,99 dolardan satışa sunulduğu, 84,99 dolardan başlayacak İzmir-Bakü uçuşlarının ise 3 Temmuz itibarı ile icra edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ