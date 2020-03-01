Pegasus, İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurdu

01.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:12

Pegasus Havayolları koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Pegasus Havayolları İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurmasına yönelik yazılı bir açıklaması yaptı. Açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda, 1-16 Mart tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Bilet değişiklik veya iade işlemlerini www.flypgs.com, mobil uygulamalar ve 0850 250 67 02 nolu çağrı merkezimizden yapabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA