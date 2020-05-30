Pegasus, iç hatlarda yolcu uçuşlarına başlıyor
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Pegasus, iç hatlarda yolcu uçuşlarına başlıyor

Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yolları, kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen'den İzmir'e gerçekleştirecek.

Pegasus, iç hatlarda yolcu uçuşlarına başlıyor
30.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:13

Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yolları, kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen'den İzmir'e gerçekleştirecek.

Pegasus Hava Yolları açıklamasına göre, Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 28 Mart 2020 tarihi itibarıyla uçuşlarını durduran Pegasus Hava Yolları, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü iç hatlarda yolcu uçuşlarına tekrar başlayacak.

Kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu saat 10: 15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek olan Pegasus, 1-2-3 Haziran 2020 tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen'den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon'a seferler planladı.

"Çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük"

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Kovid-19 pandemisi kapsamında alınan önlemler çerçevesinde durdurdukları uçuşları tekrar başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Nane şunları kaydetti:

"Bize aylar değil yıllar gibi gelen bu belirsizlik döneminde duran sadece uçuşlarımızdı, bizler değil. Biz yeni uçaklarımızı teslim almaya devam ettik, süreçlerimizi geliştirdik ve yeni döneme hazırlandık. Misafirlerimizle yeniden buluşacağımız günler için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. ve ne mutlu bize ki kısıtlamalar sonrası ilk uçuşumuzu 1 Haziran günü gerçekleştiriyoruz.

İlk aşamada uçuşlarımıza iç hatlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün belirlediği destinasyonlardan İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya ve Trabzon'la başlıyoruz. Kademeli olarak diğer illerimize ve ardından yurt dışı destinasyonlara seferlerimiz de başlayacak."

"Yeni düzene ilişkin önlemlerimize odaklanmıştık"

Nane, yeni dönemde yolcuların seyahat alışkanlıklarında bazı değişiklikler olacağını ifade ederek, "Hayatımız değişecek ama bu değişimlerin tümü misafirlerimizi ve çalışanlarımızı korumak amacıyla gerçekleşecek. Hep söylediğimiz gibi; Pegasus Hava Yolları olarak en önemli değerlerimiz, misafirlerimiz ve çalışanlarımız. Bu sebeple henüz uçuşlarımız başlamadan çok önce yeni düzene ilişkin önlemlerimize odaklanmıştık." ifadelerini kullandı.

"Hava limanında belirli yerlerde ateş ölçülecek"

Artık misafirlerin iç hat uçuşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla kabul edileceğini aktaran Mehmet Nane, şu bilgileri verdi:

"HES kodu uygulaması, misafirlerimizin yurt içinde güvenle uçması için Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen ve riskli görülen durumlarda seyahatlerini kontrol altına almak için geliştirilen yeni bir uygulama. Alınan önlemler kapsamında HES kodu olmadan bilet satın almak, online ya da hava limanında check-in yapmak ve dolayısıyla yurt içinde seyahat etmek mümkün olmayacak.

Bunun yanı sıra bütün misafirlerimizin hava limanı ve uçak içerisinde maske takması gerekecek. Hava limanında belirli yerlerde ateş ölçülecek. Misafirlerimiz kontuara geldiğinde personelimiz siperlikli olarak hizmet verecek. Bu ve benzeri önlemler hayatımıza dahil olacak, biz de bilgilendirmelerimizi sürdüreceğiz."

"Uçaklar en hijyenik ortamlar"

Mehmet Nane, misafirlerin ve çalışanların sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeyeceklerini ifade ederek, uçakları sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabii tuttuklarını kaydetti.

Nane uçaklarda alınan hijyen önlemleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Tüm uçaklarımızda HEPA tipi denilen yüksek verimliliğe sahip filtreler kullanıyoruz. Bu filtreler uçaktaki tüm havayı ortalama her üç dakikada bir filtre ediyor. Aynı hava sirküle edilmiyor, yüzde 60 dışarıdan taze hava alınıyor. Bu hava da 1300 derecelik ısısı olan motordan geçip filtre ediliyor. Böylece virüs, bakteri ve benzeri her şeyi öldürüp havayı tekrar geri veriyor. Ayrıca periyodik olarak da değiştiriyoruz.

Bu sebeple uçaklar aslında en etkin havalandırmanın sağlandığı en hijyenik ortamlar. Ancak bir hijyen zinciri oluşturularak evden çıkıştan tekrar eve varışa kadar bu hijyen zincirinin korunması da büyük önem taşıyor. Bu konudaki en önemli faktör yine bizleriz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına dikkat edelim ve bu mücadelenin kazananı biz olalım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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