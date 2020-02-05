Pegasus Havayollarından açıklama
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Pegasus Havayollarından açıklama

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklamada bulundu.

05.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:17
Pegasus Havayollarından açıklama

Havayolları, Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklamada bulundu.


Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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