Pegasus Havayolları'nın Odessa uçuşları başlıyor

Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen'den Ukrayna'daki 5'inci uçuş noktası olan Odessa'ya uçuşlarını başlatacağını duyurdu.

Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen ile Ukrayna'nın Odessa şehrini birbirine bağlamaya hazırlandığını açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Odessa'ya haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek. Pegasus'un Kharkiv, Kiev, Lviv ve Zaporijya'dan sonra Ukrayna'daki 5. uçuş noktası olan Odessa'ya uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Odessa Uluslararası Havalimanı'na Perşembe ve Pazar günleri saat 16.20'de, Odessa Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 18.45'te düzenlenecek. Yeni hattın biletlerinin 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kenan Irtak