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Pegasus Havayolları, İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

Pegasus Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak'a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart'a kadar karşılıklı olarak durdurduğunu bildirdi.

01.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:38
Pegasus Havayolları, İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ve 'a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart'a kadar karşılıklı olarak durdurduğunu bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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