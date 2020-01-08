Pegasus Havayolları, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu
Haberler » Güncel » Pegasus Havayolları, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu - Haber

Pegasus Havayolları, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu

Pegasus Havayolları, bugün İran ile Irak'a yapacağı tarifeli uçuşlarını durdurdu.

08.01.2020 21:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:00
Pegasus Havayolları, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu

Havayolları, bugün ile 'a yapacağı tarifeli uçuşlarını durdurdu.

Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak'ta başkent Bağdat ve Erbil ile İran'ın başkenti 'a yapılması planlanan tarifeli seferleri durdurma kararı aldı.

Pegasus uçaklarının tedbiren İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler