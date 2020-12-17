Pegasus Havayolları Dubai ve Abu Dabi seferlerine yeniden başlıyor
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Pegasus Havayolları Dubai ve Abu Dabi seferlerine yeniden başlıyor

17.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:34
Pegasus Havayolları Dubai ve Abu Dabi seferlerine yeniden başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 24 Aralık'tan itibaren Dubai ve Abu Dabi uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, 24 Aralık'tan itibaren Dubai ve Abu Dabi uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirketin resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "24 Aralık'tan itibaren Dubai ve Abu Dabi uçuşlarıma kaldığım yerden devam ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan karşılıklı yapılacak seferlerin bilet fiyatlarının 105.99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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