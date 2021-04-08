Pegasus Hava Yolları uçuş ekipleri için aşı uygulaması başladı

Korona virüs pandemisine karşı koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında Pegasus Hava Yolları'nda görev yapan uçuş ekipleri için, korona virüs aşısı uygulaması başladı.

Korona virüs pandemisine karşı koruyucu sağlık tedbirleri kapsamında Pegasus Hava Yolları'nda görev yapan uçuş ekipleri için, korona virüs aşısı uygulaması başladı.

Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 pandemisiyle mücadele devam ediyor. Ülke genelinde öncelik sıralamasına göre aşılama işlemleri devam ederken, havacılık sektöründe de aşılama çalışmaları başladı. Bu kapsamda yolcularla direk temas kuran havayolu şirketlerinin kabin ve kokpit ekipleri aşılanmaya başladı. Pegasus Hava Yolları'nda görev yapan uçuş ekipleri için de korona virüs aşısı uygulaması başladı. Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen aşı uygulaması kapsamında, aşı yaptıran Pegasus Hava Yolları uçuş ekipleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün genelgesine uygun olarak aşıyı takiben 48 saat süreyle uçuşlarda görev almıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı