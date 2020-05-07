Pegasus Hava Yolları'nın kargo uçuşları başladı

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalar çerçevesinde uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yolları, kargo uçuşlarına başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalar çerçevesinde uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yolları, kargo uçuşlarına başladı.

Korona virüs krizi öncesi dar gövde yolcu uçaklarıyla kargo taşıma hizmeti veren Pegasus Hava Yolları, yerel ve uluslararası regülasyonlar doğrultusunda yolcu uçaklarında yolcu kabininde kargo taşınması için gerekli düzenlemeleri yaparak, ağırlık ve kapasitenin daha fazla kullanılabildiği Airbus A321neo tipi uçaklarını kargo taşıma amaçlı hizmete sundu. Pegasus, ilk aşamada ana istasyonu olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir ve Antalya merkezli olarak uçuş ağı dahilindeki yurt içi ve yurt dışı noktalara kabin içi kargo yüklemesi de yaparak kargo taşıması gerçekleştirecek. A321neo tipi uçaklarıyla kargo uçuşlarına başlayan Pegasus Hava Yolları, ihracat ve ithalatçı firmaların talepleri doğrultusunda uçuş ağında yer alan yurt içi ve yurt dışı noktalara kargo uçuşlarını yapmakla ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA