Pegasus hava yolları Iğdır seferleri başladı
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Pegasus hava yolları Iğdır seferleri başladı

Pegasus hava yolları Iğdır seferleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pegasus Havayolları'nın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile DHMİ Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı arasındaki uçak seferleri başladı.

Pegasus Havayolları'nın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile DHMİ Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı arasındaki uçak seferleri başladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan Pegasus uçağıyla Iğdır'a seyahat eden 108 yolcu ve uçuş ekibi, havalimanı çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Daha sonra, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanından Sabiha Gökçen Havalimanına aynı uçakla gerçekleştirilen seferle, 114 yolcu İstanbul'a seyahat etti.

Pegasus Hava Yolları'nın Iğdır'a ilk kez düzenlediği sefer, vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan korona virüs (Covid-19) salgını için gereken tüm tedbirlerin alındığı çevre ve yolcu dostu Şehit Bülent Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na haftanın 7 günü ve Ankara'dan Iğdır'a haftanın 3 günü karşılıklı olarak sefer düzenlenecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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