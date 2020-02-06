06.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:46

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir."

Kaynak: AA