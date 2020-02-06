Haberler » Ekonomi » Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil... - Ekonomi

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil...

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir."

06.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:46
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane:

Genel Müdürü : "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler