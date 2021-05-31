Pegasus Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutladı

Pegasus Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel video hazırladı.

Pegasus Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel video hazırladı.

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her uçuşa özenle hazırlanan, her koşulda güler yüzlü ve özverili çalışan tüm kabin ekibimizin Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun." denildi.

Videoda, uçuşa hazırlanan ve yolcularla ilgilenen kabin memurlarının görüntüleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ