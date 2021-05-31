Pegasus Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pegasus Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutladı

Pegasus Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Pegasus Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel video hazırladı.

Pegasus Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel video hazırladı.

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her uçuşa özenle hazırlanan, her koşulda güler yüzlü ve özverili çalışan tüm kabin ekibimizin Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun." denildi.

Videoda, uçuşa hazırlanan ve yolcularla ilgilenen kabin memurlarının görüntüleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede düzenlenen müzikli etkinlik sosyal medyada tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pegasus Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 16:18:01. #1.15#

title