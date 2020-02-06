Pegasus Hava Yolları basın toplantısı düzenleyecek
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Pegasus Hava Yolları basın toplantısı düzenleyecek

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane bugün saat 13: 00'da basın toplantısı düzenleyecek.

06.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:06
Pegasus Hava Yolları basın toplantısı düzenleyecek
Genel Müdürü Mehmet T. Nane bugün saat 13: 00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısıyla ilgili yapılan duyuru şöyle; "Pegasus Hava Yolları'nın 5 Şubat 2020 tarihinde Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ilgili olarak bugün saat 13: 00'da Divan İstanbul Asia Otel'de Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'nin sözcülüğünde gerçekleştirilecek bir basın toplantısı düzenlenecektir" 


Kaynak: DHA
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