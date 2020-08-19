Pegasus Eylül ayı uçuş listesini duyurdu Pegasus Havayolları, Eylül ayında planladıkları yurt dışı uçuş listesini duyurdu.

Pegasus Havayolları, Eylül ayında planladıkları yurt dışı uçuş listesini duyurdu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla yurt dışı uçuşlarına ara veren Pegasus Havayolları, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte uçuşlarına yeniden başladı. Önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu uçuşlarda, uçaklar, hava HEPA filtresi ile temizleniyor.

Pegasus Havayolları, Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan yurt dışı uçuşlarını duyurdu. Bu kapsamda, 1 Eylül itibariyle; Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai, Gürcistan – Tiflis, İran – Tahran, Irak – Bağdat, Erbil, Rusya – Grozni, Krasnodar 'a, 2 Eylül itibariyle; Ürdün – Amman'a, 3 Eylül itibariyle; Yunanistan – Atina, Rusya – Mineralnye Vody'a, 9 Eylül itibariyle; Fas – Kazablanka'a, 11 Eylül itibariyle; Suudi Arabistan – Cidde, Dammam'a, 12 Eylül itibariyle; Suudi Arabistan – Riyad'a, 16 Eylül itibariyle; Bahreyn'e, 17 Eylül itibariyle; Kuveyt'e, 25 Eylül itibariyle ise Pakistan – Karaçi'ye uçuş gerçekleştirecek.Resmi internet sitesinden duyuru yapan Pegasus Havayolları, yolcularına yurt dışında uçtukları noktaların güncel listesini de paylaştı. Satışa açık ve uçuş gerçekleştirilen noktalar ise şöyle,

Almanya – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Köln, Münih, Stuttgart, Arnavutluk – Tiran, Avusturya – Viyana, Belçika – Brüksel, Bosna Hersek – Saraybosna, Çekya – Prag, Danimarka – Kopenhag, Fransa – Paris, Lyon, Marsilya, Hollanda – Amsterdam, İspanya – Barselona, Madrid, İsrail – Tel Aviv, İsveç – Stockholm, İsviçre – Basel, Cenevre, Zürih, İngiltere – Londra, Manchester, İtalya – Milano, Roma, Kazakistan – Almati, Katar- Doha,Kırgızistan – Bişkek, Kosova – Priştine, Lübnan – Beyrut, Macaristan- Budapeşte, Makedonya – Üsküp, Mısır – Hurgada, Şarm El Şeyh, Norveç – Oslo, Romanya – Bükreş, Rusya- Moskova, Sırbistan – Belgrad, Ukrayna – Kiev, Lviv, Harkov, Zaporijya.

Kaynak: DHA