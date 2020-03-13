PEGASUS DA 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU
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Mehmet Cahit Turhan, Pegasus, Avrupa, Güncel

PEGASUS DA 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU

Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını 17 Nisan tarihine kadar durdurdu.

13.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:16
PEGASUS DA 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU

Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını 17 Nisan tarihine kadar durdurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili Pegasus Havayolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda; Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya uçuş kısıtlaması getirilmiştir. İlgili ülkelere tüm uçuşlarımız 14 Mart 2020 sabah 08.00'den, 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur. Bu çerçevede iptal ve iade işlemlerinizle ilgili endişe etmeyiniz, web sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen saatlerde yapacağımız duyurumuzu bekleyiniz" İfadeleri yer aldı.

 


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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