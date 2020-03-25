Pegasus CEO'su Mehmet Nane, "Sıfır çekeceksek çekelim yeter ki vatandaşlarımızı kaybetmeyelim"
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Pegasus CEO'su Mehmet Nane, "Sıfır çekeceksek çekelim yeter ki vatandaşlarımızı kaybetmeyelim"

Pegasus CEO'su Mehmet Nane dünyayı etkileyen korona virüs salgınıyla ilgili konuştu.

25.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:25
Pegasus CEO'su Mehmet Nane,

Pegasus CEO'su Mehmet Nane dünyayı etkileyen korona virüs salgınıyla ilgili konuştu. Nane, "Biz 15 gün yolcu taşımasak da katlanırız, sıfır çekeceksek çekelim yeter ki vatandaşlarımızı kaybetmeyelim. Bu krizin inşallah haziran ayı gibi yavaşlayacağını ve temmuzdan sonra da en azından iç piyasada normale dönmesini bekliyoruz" dedi.

Pegasus CEO'su Mehmet Nane, katıldığı televizyon programında Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan yeni tip korona virüsle ilgili konuştu. Korona virüs salgınının en çok etkilediği alanlardan olan havacılık sektörünü değerlendiren Nane, uçuş iptalleri nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Nane, en azından iç piyasanın temmuz ayı sonrası normale dönmesini beklediklerini söyledi.

"Temmuzdan sonra da en azından iç piyasada normale dönmesini bekliyoruz"

Nane, dünyayı etkileyen korona virüs salgınını değerlendirerek, " Uçaklarımızın 75 tanesi yatıyor vaziyette, 7 tane uçakla operasyonumuzu döndürüyoruz. Çarkın dönmesini bir noktada sağlamamız lazım. Ek kaynaklar oluşturulması şirketlerin bu süreci atlatması için çok önemli olacak. Burada ben ilgili bakanlıklarımıza teşekkür etmek isterim, hepsi sektörlerin canlanması için hareket ediyor. Özellikle bu krizin biz inşallah haziran ayı gibi yavaşlayacağını ve temmuzdan sonra da en azından iç piyasada normale dönmesini bekliyoruz. Yazın gelmesi havaların ısınmasıyla inşallah kriz ve sağlık açısından baktığımızda etkiler azalmaya başlayacak. En azından bugün de çok daha iyi durumda olacağımızı öngörüyoruz. Eğer evde kalmamız gerekiyorsa gerçekten evde kalmamız lazım" diye konuştu.

"Sıfır çekeceksek çekelim yeter ki vatandaşlarımızı kaybetmeyelim"

Uçuşları iptal olan yolcuların mağdur edilmemesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Nane, "Biz 15 gün yolcu taşımasak da katlanırız. Sıfır çekeceksek çekelim yeter ki vatandaşlarımızı kaybetmeyelim. Şirket olarak birinci önceliğimiz misafirlerimiz ve çalışanlarımız; normalin ötesinde temizlik standartları getirdik. Uçaklarımızı on günde bir dezenfekte yapıyorduk, yedi günde bire indirdik. On günlük etkisi olan malzemeler. Uçak içlerimizi her gün derin temizlik yapıyoruz. Uçak içinde isteyen yolcularımıza verilmek üzere maskeler bulunduruyoruz. Şirket olarak 31 Mart'a kadar home ofis çalışıyoruz. Gelişmelere göre uzatmak için gerekli kararları alıyoruz. 17 Nisana kadar olan yerlerde biz vatandaşlarımızın bilet değişim taleplerini birebir, internet üstünden ya da mobil şirket olarak karşılıyoruz. Mesela siz uçamadınız burada yasaklar var bütün bu değişiklikleri yapacağız. Eğer yasaklardan dolayı uçuşlarını yapamıyorlarsa bir yıl süreyle bu biletlerini kullanmaları için Turizm ve Ticaret Bakanlığımız ile konuşaraktan bu konuda gerekli tedbirleri aldık. Bir takım uygulamalarla bu haklarının yanmamasını sağlıyoruz. Hak kaybı olmaması için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Güncel Manşet

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