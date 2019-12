Pegasus BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

13.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:29

Pegasus Hava Yolları , dünyadaki en yaygın gönüllü sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza atarak, Türkiye 'de bu sözleşmeye imza atan ilk hava yolu şirketi oldu.

Pegasus, attığı bu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında On İlke'ye uyacağını taahhüt etti.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak, hangi sektörde olursa olsun bütün şirketlerin asli görevi olduğunu vurguladı ve ekledi: "Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmaz. İnsan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık yapmamak, çevresel sorunlara duyarlı olmak sosyal duyarlılığımız başlıca maddelerini oluşturuyor. Biz Pegasus Hava Yolları olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında On İlke'ye uyacağımızın sözünü verdik. Türkiye'de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz."Pegasus'un attığı imzayla BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne uyacağının açıkça taahhüdünü verdiği 10 ilke şöyle sıralanıyor: 1) İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.2) İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.3) İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.4) Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.5) Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.6) İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.7) İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.8) Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.9) Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.10) İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Kaynak: DHA

- İstanbul