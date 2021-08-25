Pegasus, #AşılıGüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edecek
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Pegasus, #AşılıGüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edecek

Pegasus, #AşılıGüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edecek
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Pegasus Hava Yolları, 2 doz Kovid-19 aşısını olarak #Aşılıgüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edeceğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, 2 doz Kovid-19 aşısını olarak #Aşılıgüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edeceğini duyurdu.

Pegasus'un sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan videolu paylaşımda, "#AşılıGüzel yarışmam başladı. İki doz aşını ol, uçmanın aşılı güzel olduğu o şehre neden gitmek istediğini anlat, 1000 tane uçak biletinden birini kazan, çünkü hayat #AşılıGüzel" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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