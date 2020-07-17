Pegasus, Ağustos ayı uçuş listesini açıkladı Pegasus Havayolları, Ağustos ayı itibariyle planlanan yurt dışı seferlerini duyurdu.

Pegasus Havayolları, Ağustos ayı itibariyle planlanan yurt dışı seferlerini duyurdu. Bu kapsamda Pegasus 17 farklı noktaya uçacak.

Pegasus Havayolları normalleşme adımlarının atılmasının ardından 11 Haziran yurt dışı uçuşlarını başlattı. Pegasus Havayolları Ağustos ayı itibariyle uçuşlarına yeni noktalar ekledi. Resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Pegasus Havayolları, 1 Ağustos itibariyle; Gürcistan – Tiflis, İran – Tahran, Irak – Bağdat, Erbil, Katar- Doha, Kırgızistan – Bişkek, Kuveyt, Mısır – Hurgada, Şarm El Şeyh, Rusya – Moskova, Krasnodar, Grozni, Mineralny Vody'a, 2 Ağustos itibariyle; Almanya – Hannover, İsviçre – Cenevre'ye,10 Ağustos itibariyle; Fas – Kazablanka'ya, 15 Ağustos itibariyle; Çekya – Prag, Fransa – Marsilya, İtalya- Roma, İspanya – Barselona, Madrid, Macaristan – Budapeşte, Romanya – Bükreş, Suudi Arabistan – Cidde, Riyad'a sefer düzenleyecek.

YURT DIŞINA 20 FARKLI NOKTAYA SEFER YAPILIYOR

Kontrollü sosyal hayatla birlikte 20 farklı ülkeye uçmaya başlayan Pegasus'un Haziran ve Temmuz döneminde uçuş gerçekleştirdiği noktalarsa şu şekilde, "Almanya – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih, Stuttgart, Arnavutluk – Tiran, Avusturya – Viyana, Bahreyn, Belçika – Brüksel, Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai, Bosna Hersek – Saraybosna, Danimarka – Kopenhag, Fransa – Paris, Lyon, Hollanda – Amsterdam, İsrail – Tel Aviv, İsveç – Stockholm, İngiltere – Londra, Manchester, İtalya – Milano, Kazakistan – Almati, Kosova – Priştine, Lübnan – Beyrut, Makedonya – Üsküp, Norveç – Oslo, Sırbistan – Belgrad, Ukrayna – Kiev, Lviv, Harkov, Ürdün – Amman, Yunanistan – Atina"

Kaynak: DHA