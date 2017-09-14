Pegasus'a 97 Milyon Lira Ceza

Bazı tazminat ödemelerini gelir vergisi istisnasına tabi tutması nedeniyle Pegasus'a 97.3 milyon lira tutarında ceza uygulandı.

Pegasus'a 97 Milyon Lira Ceza

Bazı tazminat ödemelerini gelir vergisi istisnasına tabi tutması nedeniyle Pegasus'a 97.3 milyon lira tutarında ceza uygulandı.

Kaynak: Dunya.com