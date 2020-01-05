Pegasus, 2020 yılında en az bin kişilik ek istihdam yaratacak

05.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:19

, 2019 yılı havacılık ve turizm değerlendirmesi ile 2020 yılı beklentilerini, istihdam, yeni yatırımlar, yeni uçak siparişleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Mehmet T. Nane," 2020 yılında yine geçen yıl olduğu gibi en az bin kişilik istihdam yaratacağız. Bu sıfırdan yarattığımız bir istihdam. Bir yıl içerisinde bin 600 arkadaşımızı işe aldık. Bunlardan yaklaşık 945 tanesi sıfır istihdam. Yani olmayan kadrolara istihdam yaptık. Önümüzdeki sene de benzer şekilde bin tane yeni arkadaşımıza iş imkanı yaratmayı öngörüyoruz. 2020 yılında, filomuza 16 yeni uçak ekleyeceğiz. Bu bizim Pegasus olarak sektörümüze, ülkemize olan inancımızın bir göstergesidir" dedi.

"2018 ve 2019 YILI REKORLAR YILI OLDU"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane 2018-2019 yılının rekorlar yılı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Baktığımız zaman 2018-2019 turizm yılı olarak rekorlar yılı oldu. Biz de havacılık alanında bir faaliyet gösteren bir şirket olarak bu rekorlardan kendimize düşen payı aldık ve bu rekorun gerçekleşmesi içinde kendimize düşen ödevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bunun sonucu olarak baktığımız zaman bu sene yaklaşık 30 milyon misafir taşıdığımızı görüyoruz. Oran olarak yaklaşık 12 milyon yabancı misafirimiz olmuş. Bunlar ağırlık olarak yurt dışından Türkiye'ye gelen ve turizm kalkınma hedeflerimize katkıda bulunan misafirlerimiz. O yüzden de 2019 yılı çok başarılı geçti ve 2020 yılının bu doğrultuda çok daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz hafta yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Bütçemizi onayladık. Bu doğrultuda 16 yeni uçağımızın finansmanı için yetkilendirilmemizi aldık. Önümüzdeki sene yurt içi ve yurt dışı turizmin daha da çok canlanacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda da gerek uçak yatırımlarımız gerekse alt yapı yatırımlarımızı ayarlamış vaziyetteyiz. Önümüzdeki sene de hem ülkemiz için hem de şirketimiz için yeni rekorlara gebe bir yıl olacak. Çok net şekilde söyleyebilirim ki turizm sektörü ve gelecek bizim."

"PEGASUS'UN BAŞARISI TESADÜF DEĞİL"

Pegasus'un başardığı büyümenin tesadüf olmadığını ve ödevlerini iyi yaptıklarına dikkat çeken Mehmet T. Nane,"Pegasus'un başardığı bu büyüme tabii ki tesadüf değil. Nasıl ülke olarak turizme bir altyapı yatırımı yaptıysak biz de şirket olarak bu kalkınmaya ayak uydurmak ve bu kalkınmada bir nefer olmak için ev ödevimizi çok etkin yapmak zorundayız. Ev ödevimiz derken mevcut konjonktürdeki teknoloji ve dijitalleşme çağında bize düşen nelerdir bunlara bakıyoruz. Yapay zekadan tutun blockchain teknolojisine kadar, sanal gerçeklikten tutun simülatörlere kadar, oradan güneş enerjisi ile çalışan yürüyen merdivenlere kadar çok farklı alanlarda çok farklı teknolojiler çalıştırıyoruz. Aprondaki bütün arabalarımızda sensörlerimiz var. Bu sensörler ile biz nesnelerin internetinden yararlanıyoruz. Bu sayede işimizi en etkin şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hem de misafirlerimize daha modern ve daha teknik bir çalışma ortamı göstermiş oluyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi çok kısa zaman önce daha büyük bir alana yaydığımız Express Bagaj hizmetimiz. Bu sistem yüzde yüz yerli bir sermaye ile yapılmış bir projedir. Biz de bu projeye destek olduk. Burada yaptığımız çok basit. Misafirlerimizin kuyruklarda beklememesini sağlıyoruz. Kuyrukta bekleme sürelerini yapay zeka kullandığımız bir program ile ölçüyoruz. Express Bagaj sayesinde siz gelip bagajınızı oradaki kiosklara götürüyorsunuz. Tarttırıyorsunuz eğer PNR kodunuz var ise onu giriyorsunuz yok ise kimliğinizi veya pasaportunuzu okutarak size ait olan bilet ile ilgili gerek bagaj etiketinizi gerekse de uçuş kartınızı alabiliyorsunuz. Bu sayede çok büyük zaman kazanıyorsunuz. Yaklaşık 30 saniyede bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bagaj etiketini taktıktan sonra sizlere özel olarak ayırdığımız kontuarlarda bagajınızı bırakıp direkt uçuş yapacağınız kapıya doğru gidebiliyorsunuz. Bu bize zaman tasarrufu yapmamız ve misafirlerimize daha iyi hizmet vermemiz için olanak sağlıyor. Diğer taraftan, apronda kullandığımız bazı araçların güneş enerjili olması, bize daha verimli olmayı sağlıyor. Örneğin biz bu sensörler vasıtasıyla çalışan arkadaşlarımızın apron için kurallara uyup uymadığı, bu sayede misafirlerimizin konforunu nasıl etkilediklerini görüp onlara verdiğimiz eğitimlerde misafir konforunu maksimum seviyeye çıkaracak çalışmalarda ve öğretilerde bulunuyoruz. Baktığımız zaman hem misafirlerimizi mutlu ederken hem de çağdaş ve modern teknolojiye ayak uyduruyoruz" dedi.

"SIFIR ATIK BİR HAVA YOLU OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Sıfır atık konusunda çok yol aldıklarını belirten Nane,"Pegasus Hava Yolları olarak yavaş yavaş sıfır atık olan bir havayolu olma yolunda ilerliyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi kullandığımız yeni uçaklarımızdır. Kullandığımız yeni uçaklarımız mevcut kendi bünyemizde olan yeni uçaklarımıza göre, yüzde 15 ile 17 arasında daha az yakıt tüketiyor. Karbon emisyonunu daha az salgılıyoruz Daha az karbon emisyonu sağlayan uçaklar ile çalışıyoruz. Çevreye olan zararı mümkün olduğu kadar azaltmak istiyoruz" diye konuştu.

"'YARINLARA UÇUYORUZ' PROJESİNE ODAKLANDIK"

Pegasus olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve 'Yarınlara Uçuyoruz' projesine odaklandıklarını belirten Mehmet T. Nane,"Sosyal sorumluluk alanında biz bugüne kadar çok farklı projeleri destekledik. 2018 yılının sonunda aldığımız bir karar ile gençlere yönelik çalışmaları desteklemek yönünde bir karar aldık. Bu amaçla da konusunda uzman Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile ortak bir hibe projesigeliştirdik. Bu sayede belirlediğimiz konularda 18-29 yaş arasındaki gençlerin bir araya gelerek oluşturdukları projeleri destekleme kararı aldık. Geçtiğimiz yıl 20 projeye destek verdik. Bu 20 projeye hibe ve ulaşım desteği sağlayarak gençlerimizin projeleriyle topluma katkı sağlamaları için çalıştık. Projenin 2. yılında yine 20 proje destekleyeceğiz. Yeni projelerimiz 2020 itibariyle hayata geçmeye başlıyor. Bu sene, 26'sı sivil toplum kuruluşları ve 72'si gençlik gruplarından olmak üzere toplam 98 proje fikri için başvuru aldık. Başvurular en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep illeri olmak üzere Türkiye'nin 23 farklı ilinden gerçekleştirildi. 232 kadın ve 123 erkek olmak üzere toplam 355 genç; toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirleriyle projeye başvuru yaptı" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul