Pegasus, 13 Haziran'da başlayacak Almanya uçuşlarına kabul kriterlerini açıkladı Pegasus Hava Yolları, Türkiye-Almanya arasında 13-21 Haziran tarihlerinde karşılıklı icra edilecek uçuşlarda seyahat edecek yolcularda aranan kriterleri açıkladı.

Pegasus Hava Yolları, Türkiye-Almanya arasında 13-21 Haziran tarihlerinde karşılıklı icra edilecek uçuşlarda seyahat edecek yolcularda aranan kriterleri açıkladı.

Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Almanya uçuşlarının 13 Haziran'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Köln'e yapılacak seferle başlayacağı bildirildi.

Türkiye-Almanya arasında 13-21 Haziran tarihlerinde 39 sefer yapılacağı, bunlar dışındaki tüm seferlerin iptal edildiği belirtilen açıklamada, 22 Haziran itibarıyla planlanan seferlerin rezervasyon sisteminde satışa açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye varışlı seferlerde, ülkeye girişine izin verilecek yolcular şöyle sıralandı:

"T.C. vatandaşları (Almanya dışında ikamet edenler dahil, örneğin: Belçika, Hollanda.) Mavi kart sahibi kişiler. Türkiye'de oturum iznine sahip kişiler (Almanya dışında ikamet edenler dahil) Türk vatandaşı ile evli olup Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu eşlerin aile cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri. Evliliklerini henüz ülkemiz nüfus kütüklerine tescil etmemiş/edememiş olan vatandaşlarımızın, bu evliliklerini yurt dışı temsilcimize tecil edilmesi/belgelendirilmesi şartıyla, yabancı uyruklu çocuklarının ise bu evlilikten doğmuş olduğunu gösteren belge ibraz etmeleri kaydıyla yolcularımız uçuşa kabul edilecektir.

Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin Sağlık Bakanlığı talimatı doğrultusunda evlerinde 14 günlük karantina uygulaması kapsamına girmeleri gerekmektedir."

Almanya varışlı seferler

Açıklamada, Almanya varışlı seferlerle bu ülkeye girişlerine izin verilecekler de şöyle belirtildi:

"Almanya vatandaşları. Almanya tarafından verilen oturum iznine sahip kişiler. 17 Mart 2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olan C tipi ve D tipi vize sahibi kişiler. Almanya üzerinden ikamet ettikleri komşu ülkeye transfer yapacak olan Avrupa Birliği vatandaşları ve Avrupa Birliği üyesi olan ülkeye dair oturumu olan diğer ülke vatandaşları. İş amaçlı seyahatlerde bulunacağına dair kanıtları olan yolcular (Örneğin; askeri personel, gemi personeli, taşımacılık faaliyetinde bulunacak kişiler, diplomatlar, bakım personelleri, gıda endüstrisi personeli vb.) Almanya üzerinden kendi ülkelerine transfer uçuş gerçekleştirecek kişiler. Turistik veya aile ziyareti amaçlı seyahatlerde gri veya yeşil pasaport sahibi kişiler kabul edilmeyecektir.

Almanya'ya giriş yapacak kişilerin eyalet kurallarına istinaden kendi evlerin de 14 günlük karantina uygulaması kapsamına girmeleri söz konusudur. (Gemi adamları hariç)"

Açıklamada, D tipi vizeler için aranan şartlar şöyle aktarıldı:

"AB vatandaşı ile aile birleşimi için düzenlenmiş olması. Önceden kullanılmış olan eğitim ve iş amaçlı vizeler. İlk kez giriş yapacak kişiler kabul edilmeyecektir. (İlaç sektörü, gemi adamı, mevsimlik çalışan, tarım, medya veya metal sektöründe çalışanlar hariç) Varış noktalarının Almanya olması gerekmektedir."

Kaynak: AA