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Pedro ve Gustavo oynayacak

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcuları Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo cezalarını tamamladı.

Pedro ve Gustavo oynayacak
14.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:55

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcuları Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo cezalarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo takıma döndü. Sarı kart cezalıları oldukları için Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo, ligin 28.haftasında Kayseri'de oynanacak Gençlerbirliği maçında takımındaki yerini alacak.

Kalan 7 haftada kart görmemeleri konusunda teknik heyet tarafından uyarılan iki Brezilyalı oyuncunun yokluğu Fenerbahçe maçında oldukça hissedilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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